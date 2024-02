Coppa Italia di basket 2024 | il tabellone delle Final Eight e il programma delle partite a Torino

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Dal 14 al 18 febbraio asi disputerà ladelladi. Olimpia Milano e Virtus Bologna le favorite, Brescia campione in carica. Diretta TV disponibile anche in chiaro.

2024-02-10 12:45:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: La Serie A prova a cambiare il calcio Italia no: “Se non ora, ... (justcalcio)

Si chiude con un quinto posto nella prova a squadre il fine settimana di Coppa del Mondo per la sciabola maschile a Tbilisi . In Georgia il ... (sportface)

Terzo successo italiano in altrettante gare individuali della tappa della Coppa del Mondo 2024 di Tiro a volo in corso a Rabat, in Marocco: dopo i ... (oasport)

La quinta tappa della Coppa del Mondo di Short track a Dresda si chiude senza gioie per l’ Italia . Purtroppo anche nell’ultima giornata non è ... (oasport)

Bologna , 11 febbraio 2024 – Le prove tecniche in previsione della final eight di Coppa Italia dimostrano che la Virtus è una squadra in salute e ... (sport.quotidiano)

Coach Priftis è comprensibilmente deluso: "E’ stata un’altra serata difficile come molte volte ci capita in trasferta. Sin dall’inizio è stato molto ... (sport.quotidiano)

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - 'Noi vediamo due disallineamenti tra le istituzioni e gli interessi dei club. Il primo è tra la Lega nel suo insieme e ...Dodici articoli e 45 voci sono costituiscono l’essenza del documento proposto dalla Serie A per la riforma del calcio italiano. Questo testo variegato – spiega La Repubblica nella sua edizione odierna ...ROMA Certi bomber non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. A quasi 34 anni, Immobile è redivivo: 200 timbri in Serie A da sabato pomeriggio, 8° nella classifica all time a ...