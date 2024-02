Coppa del Mondo sciabola 2023 2024 | Italia femminile d’argento a Lima

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 12 febbraio 2024) L’dinella prova a squadre dideldi specialità a, in Perù. Le azzurre di Nicola Zanotti si arrendono solo alla Francia in finale e si avvicinano ai punti per la qualificazione olimpica. Il percorso di Martina Criscio, Michela Battiston, Chiara Mormile e Irene Vecchi è iniziato dagli ottavi con il successo 45-43 sulla Cina. Nei quarti stesso punteggio con l’Ucraina e in semifinale 45-42 sulla Bulgaria. In finale la Francia ha vinto dominando con il punteggio di 45-26. SportFace.