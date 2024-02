Coppa d’Africa | la Costa d' Avorio rimonta la Nigeria e vince il titolo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Milano, 12 febbraio 2024 – La qualificazione gli ottavi contro ogni pronostico dopo la debacle nel girone, la vittoria sul Senegal ai rigori dopo aver pareggiato all'86', la vittoria ai quarti contro il Mali insegnando al 90' e al 122', il successo di misura contro la Repubblica Democratica del Congo e, ora, la vittoria inin finale. Il destino era tutto dalla parte degli Elefanti che, con il successo contro la, hanno vinto lad'Africa 2024. Una cavalcata incredibile, che rimarrà negli annali di questa competizione, la squadra del commissario tecnico ad interim Emerse Faé ha fatto qualcosa che non si era mai visto e, per di più, di fronte al proprio pubblico. Come in semifinale è stato decisivo Sebastien Haller, che ha segnato il gol del 2-1, ma oltre a lui sontuosa prestazione in mezzo ...