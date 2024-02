Controllare soglie di traffico e credito residuo Android e iPhone

Leggi tutta la notizia su navigaweb

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Quando si utilizza uno smartphone o un tablet con scheda SIM, è d'obbligo sottoscrivere un abbonamento Internet per navigare con connessione dati ed usare le applicazioni, senza incorrere in spese dieccessive. I moderni abbonamenti offrono ormai molti GB di dati inclusi, ma può capitare di scaricare un gran numero di dati e di non rendersi effettivamente conto di quando abbiamo consumato. Ci sono diversi metodi perlediInternet su smartphonee su, così da poter sapere sempre quando abbiamo consumato del nostro abbonamento. Si possono tenere sotto controllo ile gli altri parametri inclusi nell'offerta (come per esempio i minuti e gli SMS inclusi). LEGGI ANCHE -> Evitare spese ...