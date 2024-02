Controlla per caso lo smartphone della figlia di 15 anni e scopre che fa la escort

Angelina Mango dopo aver vinto Sanremo 2024 : “Ho controllato Twitter per essere certa che fosse vero” Angelina Mango, a Domenica In, parla anche dell'Eurovision: "So che è una mia responsabilità e sono molto fiera di rappresentare il mio Paese in ... (fanpage)

Pattuglie in azione contro spaccio e degrado. Sessanta persone controllate e 4 denunce Oltre Sessanta persone controllate e quattro denunce: passa da questi dati il bilancio dei controlli della Polizia di Stato nelle aree ... (ilgiorno)

Un uomo di 33 anni perseguita una ragazza di 16 : disposto il braccialetto elettronico per controllarlo Per un uomo di 33 anni è stato disposto il braccialetto elettronico per aver perseguitato una ragazzina di 16 anni: si sarebbe appostato anche fuori ... (fanpage)

Ping : cos’è e a cosa serve - perché controllarlo? Spesso capita di trovarsi online, connettersi ad un host di rete, come per esempio un server, e notare che la procedura per inviare e ricevere dei ... ()