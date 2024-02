Contro la Russia serve più Europa anche nella Difesa La ricetta per l’Eastern Flank

(Di lunedì 12 febbraio 2024) “L’obiettivo a lungo termine degli Stati Uniti dovrebbe essere la resurrezione di un sistema di sicurezza basato sulla cooperazione con la, ma, forse paradossalmente, il percorso per raggiungerlo passa attraverso uno sforzo a breve termine per proteggere l’dalla”. È appoggiandosi alle parole del diplomatico americano Charles Graham che Artin DerSimonian, research fellow nel programma Eurasia del Quincy Institute for Responsible Statecraft, apre il suo ragionamento sul funzionamento dell’architettura europea ospitato da Politico. Riconoscendo che gli ultimi due anni di guerra in Ucraina hanno accentuato i timori nei Paesi confinanti con la. Timori ben impressi per ragioni storiche dentro le loro opinioni pubbliche. Timori fino ad ora perlopiù ignorati dai Paesi dell’...

Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha attaccato il Festival di Sanremo definendolo «a senso unico sul Medio Oriente». E ha criticato anche Amadeus ...Francesco Facchinetti, Gatto Panceri, Paola & Chiara, Jo Squillo e Stash dei The Kolors sono gli artisti che nella magica e frenetica atmosfera di Sanremo 2024 hanno ricevuto il “Women for Women again ...(ANSA) - ROMA, 12 FEB - "Io le ho consigliato di pensarci fino all'ultimo, l'unico elemento che può mettere in dubbio la sua candidatura, che per il resto sarebbe naturale secondo me, è decidere come ...