Confindustria | stop alle candidature | corsa a quattro per la presidenza

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Roma, 12 febbraio 2024 – La partita per il nuovo numero uno diè entrata nella seconda e decisiva fase dalla mezzanotte s. E allo scadere del termine per la presentazione delle firme dei grandi elettori (almeno 20) richieste per le, secondo indiscrezioni, si sono ritrovati ai nastri di partenza in: innanzitutto Emanuele Orsini, l’imprenditore emiliano del legno e dell’alimentare, attuale vicepresidente, con 50 sottoscrizioni al suo attivo, il ligure Edoardo Garrone, presidente del gruppo delle rinnovabili Erg e del Sole24Ore, con circa 40 firme. Ma nel quartetto di partenza rientrano anche l’altro vicepresidente Alberto Marenghi e Antonio Gozzi, anche lui ligure, imprenditore dell’acciaio con Duferco e presidente di Federacciai: entrambi con almeno 25 sostenitori a testa. Se il ...