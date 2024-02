Confindustria | il giorno del giudizio | Orsini in testa | Garrone in rialzo

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Impazzano le previsioni sulle firme che dovranno essere consegnate entro la mezzanotte di oggi ai saggi per concorrere alla presidenza di. Secondo le ultime indiscrezioni, inci sarebbe ancora Emanueleil quale, rispetto all'ultimo borsino elaborato da Affaritaliani.it, avrebbe guadagnato ulteriori preferenze e potrebbe ottenere tra i 40 e i 50 voti. Qualcosa meno, ma sempre in un range analogo, dovrebbe spettare anche a Edoardo. Come detto in precedenza, le quotazioni del patron di Erg sarebbero in salita dopo l'endorsement pesante di Assolombarda. Segui su affaritaliani.it