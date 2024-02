Confindustria | Antonio Gozzi si candida alla presidenza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024), presidente di Federacciai, classe 1954, azionista di Duferco ha presentato - a quanto si apprende - la suaturadiin vista del termine ultimo fissato per oggi alle 24. Per potersi autore, secondo le regole di via dell'Astronomia, è necessario dimostrare per iscritto di avere già una base di consenso: nel suo caso, secondo quanto trapela, le firme sarebbero una trentina.