Confagricoltura Arezzo | le richieste chiave al Governo e all’Europa per il futuro dell’agricoltura

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Nell’incontro cruciale tra, rappresentanti politici e aziende agricole locali, emergonofondamentali rivolte alnazionale e all’Unione Europea, delineando una roadmap per affrontare le sfide e le necessità del settore. L’evento, svoltosi nella sede di via Spallanzani ad, ha visto la partecipazione dei parlamentari Tiziana Nisini (Lega) e Simona Petrucci (FdI). Al centro del dibattito, le istanze del mondo agricolo aretino hanno trovato voce attraverso leavanzate da. Tra i principali punti emersi, spicca la necessità di una riforma della Politica Agricola Comune (Pac), la lotta contro la concorrenza sleale extra-UE, l’esenzione dall’Irpef e un focus mirato sul fabbisogno ...

Bartolini Baldelli: cambiare la Pac, lotta alla concorrenza sleale extra Ue, esenzione Irpef, massima attenzione al fabbisogno di manodopera. Il confronto con le aziende del Consiglio direttivo ...