Condannato all’ergastolo Giovanni Padovani | massacrò e uccise Alessandra Matteuzzi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Come chiesto dalla procura è stato inflitto l’ergastolo a, il 28enne che il 23 agosto del 2022a Bologna l’ex fidanzata, 56 anni, sotto casa di lei. È la sentenza della Corte d’assise di Bologna, presieduta dal giudice Domenico Pasquariello, dopo due ore di camera di consiglio., che aveva denunciato l’uomo per stalking. venne uccisa a calci, pugni, martellate e infine colpita con una panchina. Confermate per l’ex calciatore le aggravanti dello stalking, del vincolo del legame affettivo, dei motivi abietti e della premeditazione, come chiesto dalla Procura. Nell’arringa difensiva l’avvocato difensore aveva citato la sentenza “sulla tempesta emotiva” per chiedere l’esclusione delle aggravanti. La procuratrice aggiunta Lucia Russo e ...