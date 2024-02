Concorso dirigenti scolastici | non svolgono preselettiva i candidati con 104 art 20 | comma 2 bis

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Diffusi i numeri sulle domande di partecipazione alperdi cui al DD n. 2788 del 18 dicembre 2023, in totale quasi 25mila istanze per 587 posti. La prova, prevista nel caso in cui il numero deiche hanno presentato domanda sia superiore a quattro volte il numero dei posti complessivamente messi a, è certa. L'articolo .