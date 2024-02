Concorso Art Bonus 2024 In lizza anche il Festival Orientoccidente

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Arezzo, 12 febbraio– La Materiali Sonori , etichetta valdarnese, è stata selezionata, con la XIX edizione del, per ilArt, organizzato da Ministero della cultura, ALES Spa e Promo PA Fondazione – LuBeC con l’obiettivo di premiare l’impegno di quanti, beneficiari e mecenati, rendono possibile il recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano. La mission è quella di promuovere una sempre più diffusa conoscenza della misura fiscale introdotta per incentivare le donazioni a favore della cultura attraverso un beneficio fiscale del 65%. "Non si vince nulla: solo affetto da parte di chi ci vuol bene. E non è certo poco: è un bel premio!”, ha detto il presidente di Materiali Sonori Giampiero Bigazzi. ...