Concorsi Docenti | 13 081 Aspiranti per 404 Posti Disponibili

(Di lunedì 12 febbraio 2024) L'Aquila - Secondo i dati della Cisl Scuola Abruzzo Molise, sono ben 13.081 gliche si sono presentati per concorrere ai 404nei prossimiper il personale docente. Tuttavia, solo il 3% di loro riuscirà a ottenere l'assunzione a tempo indeterminato, con una media di 32per ciascun posto disponibile. Questi numeri evidenziano una situazione critica, con un elevato numero di candidati per ogni posto a concorso. Ad esempio, per idedicati all'infanzia, vi sono 53per ogni posto, mentre per la scuola primaria e media si contano rispettivamente 49 e 34per ciascun posto disponibile. Alle superiori, la concorrenza è ancora più serrata, con 22 candidati per posto. ...