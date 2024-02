Con le ‘big’ Regia quasi perfetta Solo un ko contro le prime sei

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 12 febbraio 2024) di Giuseppe Marotta L’ottimo pareggio con la Cremonese lascia in dote alla Reggiana una certezza: i granata con le big non sbagliano praticamente mai partita. Dopo due terzi di campionato è ormai un dato di fatto. Basterebbe guardare la classifica per rendersene conto: lesei sono Parma, Cremonese, Como, Venezia, Palermo e Catanzaro. La Reggiana con queste squadre ha giocato otto volte, perdendo in una sola occasione. Ha infatti pareggiato a Parma (0-0), pareggiato sia all’andata che al ritorno con la Cremonese (2-2 e l’1-1 di sabato), pareggiato sia all’andata sia al ritorno col Como e sempre per 2-2, vinto con Venezia e Catanzaro sempre per 1-0, e persocol Palermo. Tra l’altro coi rosanero va ricordata l’espulsione di Marcandalli sventolata al minuto 42. Era il 29 agosto: c’era il mercato aperto, e nonostante tutto i siciliani trovarono ...