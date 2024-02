Como | Strefezza | «Promozione in Serie A? Ecco cosa penso»

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Gabriel, nuovo attaccante delinB, ha parlato ai microfoni di Sky Sport di una possibileinA Gabriel, nuovo attaccante delinB, ha parlato ai microfoni di Sky Sport di una possibileinA.le sue dichiarazioni. PAROLE – «Mi sento bene e la squadra sta facendo di tutto per vincere queste gare, siamo contenti anche se c’è ancora molto da fare. Il gruppo è molto importante inB, a Lecce c’era un gruppo fantastico che ci ha permesso di vincere e quo ho trovato una grande unione, con grandi giocatori. Siamo sulla strada giusta e lavoriamo ogni settimana per raggiungere l’obiettivo che vogliamo ...

Un Gabriel Strefezza in più per Fabregas e Roberts. Il nuovo acquisto arrivato da Lecce ha messo subito la firma sulla vittoria per 1-0... (calciomercato)

Dopo la vittoria di Terni è tornato l’entusiasmo in casa Como , anche per il terzo posto solitario in Serie B a sole due lunghezze dalla ... (sport.quotidiano)

Sembra un giocatore a Como da una vita, l’ambientamento è stato immediato. Come avviene ai giocatori tecnicamente superiori, ha mostrato colpi di tecnica, fantasia, mettendo in mostra anche ...Serie B 2023/2024, 24a giornata. Cronaca minuto per minuto di Como-Brescia: azioni principali, statistiche e marcatori del match.L'ex capitano del Lecce è stato decisivo anche al debutto in casa con il Como. La sua rete ha rotto l'equilibrio nel derby vinto col Brescia.