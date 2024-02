Como | stacca anti-taccheggio e si veste a strati | beccato con addosso vestiti per mille euro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 12 febbraio 2024), 12 febbraio 2024 – Dopo averto le placcheda alcuni capi di abbigliamento alla Coin di piazza Boldoni, domenica pomeriggio è entrato nel camerino e si è vestito a. L’uomo, un egiziano di 46 anni, è stato notato dal personale del grande magazzino, che ha fatto intervenire una pattuglia della Squadra Volante. Bloccato prima che si allontanasse, è stato arrestato per tentato furto aggravato.aveva diversi capi di abbigliamento: jeans, felpa, giubbetto in pelle, per un valore di circa 1000. Trattenuto in camera di sicurezza, questa mattina è stato processato per direttissimo, dove ha ottenuto un rinvio e la scarcerazione con obbligo di firma.