Come si sviluppa l’alleanza fra club sportivi e casinò ai tempi del Decreto Dignità

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Il legame tra il gioco d’azzardo e le società sportive sembra essere ben lungi dall’appassirsi: ancora utile è il progetto del, che dal canto suo ha cercato di impattare significativamente su tale relazione, limitandola, con lo scopo di proteggere dalla ludopatia tifosi e scommettitori. Considerato che il numero dei bookmaker che sponsorizza iè in costante ampliamento, può essere certamente utile fare il punto su questo scenario e comprendere perché la collaborazione trae società calcistiche e di altri sport può essere conveniente per tutti, e in che termini può avvenire ed evolversi. Perché la collaborazione traconviene Cominciamo subito da alcuni dei principali termini di ...