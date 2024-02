Come guidare con pioggia forte | trucchi e consigli

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di lunedì 12 febbraio 2024) In questo periodo invernale in cui è molto facile imbattersi in fenomeni atmosferici che rendono la guida più difficile è meglio saperecomportarsi in queste situazioni: oggi vedremo insieme alcunisuconAbbiamo parlato spesso di sicurezza stradale e di quanto sia importante, sia per noi che per gli altri utenti della strada. L’ultima volta abbiamo dedicato un articolo in cui abbiamo dato deisucon la nebbia, un altro fenomeno molto pericoloso quando ci troviamo in mezzo alla strada. Ora parliamo invece della, che è un fenomeno più comune, ma non da sottovalutare. Per quanto lasia qualcosa ...