Colf e badanti | vola la petizione delle Acli di Bologna per equipararle alle spese mediche e poter detrarre

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 12 febbraio 2024), 12 febbraio 2024 – È arrivata a 142 mila firme lalanciata ddisu Change.org, per equiparare gli stipendi di, baby-sitter eessenziali. L’obiettivo è l’aumento della detraibilità fiscale, che oggi non è sufficiente a rendere il servizio accessibile a tutti, con forti rischi di povertà. Questo soprattutto a seguito dell’aumentoretribuzioni minime, che si è verificato a partire dal 2023. Laha raggiunto numeri record in Emilia Romagna, dove è stata la più votata dello scorso anno. “Più di 46 mila persone si sono rivolte ai nostri uffici die Provincia”, spiega Simone Zucca, ...