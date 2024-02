CM com – Napolimania | Mazzarri pensa solo a non prenderle | così la Champions è un sogno Osimhen | ‘sta casa aspetta a te’|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 12 febbraio 2024) 2024-02-12 10:10:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: È un fine settimana ricco di discussioni quello che si è appena concluso a Napoli. C’è Geolier che si è preso l’intera scena nazionale con il suo secondo posto a Sanremo, le critiche e le varie battaglie social (e non) che non mancano mai. Da buon napoletano e tifosissimo azzurro ha sfoggiato il suo outfit nella prima sera con tanto di felpa del Napoli. Che però non sta portando i suoi stessi risultati nell’altro ambito, nel nostro, quello del calcio. Perché è qui che si spostano le altre polemiche, quelle che vanno avanti da un po’ e sono anche destinate a durare. Se l’andazzo è questo, infatti, diventa complicato avere tanto ottimismo. Il Napoli la continuità non riesce proprio a trovarla. Sembra poter scoccare ogni volta una scintilla, come si può notare dal ...