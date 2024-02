Clima e politiche green | la tirannia dell’emergenza ci toglie libertà

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Il vivere in società si tiene sempre in bilico tra autorità e. Un pendolo che oscilla tra queste due forze, spesso in opposizione, cercando un qualche equilibrio. Capita però a volte, ma sempre più di frequente, che il meccanismo finisca per prediligere l’autorità e la limitazione dellaindividuale, attraverso un reticolo di divieti, sanzioni, narrazioni terrorizzanti e apocalittiche, inquinando così la formazione dell’opinione pubblica. In La(Liberilibri), Andrea Venanzoni delinea i meccanismi attraverso cui si articola questo processo che porta ad aumentare i pubblici poteri e il principio di autorità, sacrificando sempre di più e con sempre minor preoccupazione ledei cittadini. Nel libro l’autore mostra quel filo rosso che nel corso del tempo ha ...