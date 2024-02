Civitavecchia | “Due cuori e un biglietto” per visitare le Terme Taurine

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 12 febbraio 2024), 12 febbraio 2024- Torna anche quest’anno “Duee un” il tradizionale appuntamento con cui la Pro Loco cittadina celebra la festa di San Valentino. Da mercoledì 14 fino a domenica 18 febbraio, tutte le coppie innamorate potrannol’area archeologica delleacquistando un soloper due. Si ricorda che l’Area Archeologica è aperta tutte le mattine dalle ore 9,30 alle 13,00 con ultima entrata alle ore 12,30. Per informazioni telefonare al n. 3513440202. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.