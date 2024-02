Cittadinanza onoraria a Mussolini La revoca torna ancora in consiglio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Il Polo Progressista e di Sinistra non molla la presa sulladellaa Benitoe porta un nuovo atto incon cui non solo impegna l’assemblea a esprimersi chiaramente in tal senso ma vuole legare, in maniera simbolica, talecentenario dell’omicidio Matteotti. Infatti l’ultima mozione già protocollata e inviata al presidente delcomunale, Agostino Incoronato, con il voto ina maggioranza vuole impegnare "il sindaco e la giunta comunale ad attivare entro il 10 giugno 2024, centenario dell’omicidio Matteotti, tutte le procedure di legge, regolamentari e di prassi per procedere alladelladi Massa a Benito ...