Circeo | nuova chiusura per il ponte sul Sisto

(Di lunedì 12 febbraio 2024) San Felice, 12 febbraio 2024 – Con ordinanza n°32 del 07 febbraio 2024 del Settore Polizia Locale e Protezione Civile del Comune di Terracina, è stata dispostamente ladelsul fiumedal km 9+400 al km 9+450 della ex S.P. Badino. La, come si legge nel provvedimento, è finalizzata all'"esecuzione degli interventi necessari per il ripristino della corretta funzionalità". Ladisposta il 07 febbraio 2024 avrà durata fino a nuovo provvedimento da adottarsi per cessate esigenze determinate dalla tutela pubblica e privata incolumità.