Cina | rete in fibra ottica ampliata nel 2023

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Pechino, 12 feb – (Xinhua) – Nellaha continuato ad espandere la propriain, secondo il ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione. Lo scorso anno, il Paese ha installato quasi 4,74 milioni di chilometri di cavi in, portando il totale nazionale a 64,32 milioni di chilometri, secondo il ministero. Alla fine dell’anno scorso, il Paese disponeva di quasi 1,14 miliardi di porte di accesso a Internet a banda larga, 64,86 milioni in piu’ rispetto al 2022. In una circolare emessa il mese scorso, il ministero ha annunciato che il Paese intende estendere lamobile 5G e laincon una velocita’ di 1.000 Mbps a tutte le ...