Cina | giovane generazione cinese alimenta corsa all’oro

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Pechino, 12 feb – (Xinhua) – In passato l’oro aveva perso popolarita’ in, poiche’ i consumatori tradizionali si erano orientati verso diamanti e altre gemme a causa del cambiamento della percezione dei consumi. Tuttavia, il metallo prezioso ha riacquistato lo splendore perduto grazie a una nuova, con la popolazionepiu’che apre la strada. Agenzia Xinhua

Terracina – Non riusciva più a sopportare il peso di quel segreto che aveva tenuto per diversi mesi, ben otto. Per poi confidarsi con la sorella ... (temporeale.info)

Con l’inchiesta “Giralamoda” ieri sera Report, in onda su Rai 3, ci ha portati nel devastante mondo dell’ultra fast fashion.il 25 settembre in Brasile diventa il campione del mondo più giovane della storia con i suoi 24 anni, 1 mese e 28 giorni (record poi infranto da Lewis Hamilton). La stagione viene suggellata da pole e ...I dispositivi partivano dalla Cina e arrivavano di contrabbando in Italia. All’interno delle e-cig sono stati trovati metalli pesanti come piombo e nichel che ...