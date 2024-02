Cina | Festa primavera | oltre 273 mln viaggi passeggeri in secondo giorno vacanze

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Pechino, 12 feb – (Xinhua) – Il settore cinese dei trasporti ha gestito piu’ di 273,75 milioni didiieri,delledel Capodanno cinese, con un aumento del 22,6% rispetto allo stessodell’anno scorso,le statistiche ufficiali. Del totale, il traffico autostradale ha contribuito per 261,64 milioni di questi, con un aumento del 21% su base annua,uno speciale gruppo di lavoro istituito a gennaio per garantire la sicurezza e la correttezza delle operazioni durante la corsa aiper ladidi quest’anno. Quest’anno, il traffico ferroviario e’ aumentato del 71,8%, superando gli 8,97 milioni di ...

Pechino, 12 feb - (Xinhua) - Artisti folkloristici eseguono la danza del drago nella contea di Jinhu, nella provincia orientale cinese del Jiangsu, ieri ...Borse asiatiche a ranghi ridotti per la festa del capodanno lunare con i mercati chiusi in Giappone, Cina, Hong Kong, Singapore, Taiwan, Corea del Sud, Malesia e Vietnam. (ANSA) ...Mercato Centrale Torino in sinergia con ANGI – Associazione Nuova Generazione Italo-Cinese – e AFDD – Associazione culturale Forze delle Donne – ospiterà domenica 18 febbraio dalle 15.30 alle 18.30 i ...