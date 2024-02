Cina | banca politica rurale emette prestiti totali di 2 780 mld yuan nel 2023

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Pechino, 12 feb – (Xinhua) – La Agricultural Development Bank of China, ladel Paese, ha dichiarato di aver emessoper un totale di circa 2.780 miliardi di(circa 391,35 miliardi di dollari) nel Paese nel. Alla fine del, il saldo deiera di 8.790 miliardi di, ha dichiarato la. I suoi asset alla fine dell’anno scorso avevano raggiunto la cifra storica di 10.000 miliardi di. Quest’anno continuera’ ad aderire al suo obiettivo fondamentale di servire l’economia reale e a lavorare con determinazione per contribuire a promuovere la rivitalizzazioneglobale, ha dichiarato la ...

