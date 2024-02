Ciclismo | Rigoberto Uran annuncia il ritiro a fine stagione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Roma, 12 febbraio 2024 – Laè appena alle sue battute iniziali e c'è già un corridore della cosiddetta vecchia guardia cheilalladella stessa: si tratta di, che così facendo conferma la decisione già presa qualche mese fa. I dettagli In realtà, all'inizio il colombiano aveva affermato di volersi fermare a metà annata, praticamente subito dopo le Olimpiadi di Parigi 2024, uno degli ultimi obiettivi della carriera. Poi, complice magari l'intercessione della EF Education-EasyPost, il classe '87 ha deciso di voler andare fino in fondo a questa, quella nella quale sono già spariti diversi corridori della generazione precedente nata a cavallo tra i decenni '80 e '90. Proprio come, che commenta ...