Ciclismo | colombiano Uran si ritira a fine stagione

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Roma, 12 feb. - (Adnkronos) - Rigobertosi ritirerà dalprofessionistico alladi questa. Lo ha annunciato ufficialmente lo stesso 37ennecon un video pubblicato sul canale YouTube del suo team, la EF Education-Easy Post. "Come ciclista, credo che sia giunto il momento di dire: siamo arrivati ??alla-ha detto-. Mi ci è voluto molto tempo per arrivare a questa decisione. È qualcosa a cui ho pensato a lungo e intensamente. La verità è che è spaventoso. Ilmi ha dato tutto nella vita. Per quasi 23 anni, il mio obiettivo è stato alzarmi, fare colazione e andare in bicicletta. Facevo parte di una squadra che mi portava alle principali gare in tutto il mondo. Adesso tutto questo finirà". Due volte sul podio del Giro d'Italia, una volta su quello del Tour de France, oltre a un argento olimpico a Londra hanno arricchito la sua carriera cominciata nel 2006.