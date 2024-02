Christina Ricci | i 15 migliori film e serie tv dell’attrice | da La famiglia Addams a Mercoledì

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 12 febbraio 2024) In occasione del suo compleanno, (ri)scopriamo insieme itv di, ora alla ribalta grazie al ruolo di Misty in Yellowjackets, e alla quale la tv ha dato una seconda carriera dopo quella cinematografica. Viso particolare, espressione singolare, colore della pelle pallido, sguardo torvo e po' gotico, bellezza non canonica: sicuramentenon è la classica star hollywoodiana, pur essendo nata a Santa Monica, California nel 1980, e che oggi compie gli anni, ed è proprio questo ad averla resa famosa in tutto il mondo. Compresi i ruoli scelti, sempre anticonvenzionali, peculiari, selezionati con cura e attraversando un percorso di carriera davvero unico, come del resto l'attrice stessa ha più volte dichiarato, parlando della ...