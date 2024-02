Christillin | «Serie A a 18 squadre? Spero nell’accordo»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Le parole di Evelina, membro del Consiglio della FIFA, sulla proposta del campionato a 18Evelina, membro aggiuntivo della UEFA nel Consiglio della FIFA, è intervenuta Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1. Di seguito le sue parole sulla proposta dellaA a 18, su Ceferin e sulla corsa Scudetto della Juve. CAMPIONATO A 18– «Che ci sia una spaccatura tra Lega e Figc non è una novità. I campionati a 18 esistono, ma ne esistono anche a 20. Il calendario congestionato è evidente. C’è una spaccatura tra le grandi e le piccole.riescano a mettersi d’accordo. Con la nuova Champions e il Mondiale per club, forse un campionato a 18sarebbe meglio. Però se uno guarda in Spagna e Inghilterra, ...