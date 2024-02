“Chieste le dimissioni” | caos Inter | è bufera su Marotta dopo la lite

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Una decisione durissima che colpirà proprio Beppe: la notizia è emersa in queste ore e riguarda il dirigente dell’. Un clima decisamente teso all’o del calcio italiano. Le polemiche imperversano già da mesi, a cominciare dalla questione cori razzisti e l’incapacità di lottare un fenomeno che in Italia continua ad essere tanto, troppo dilagante. Poi la quesitone diritti tv, il nuovo accordo con DAZN e le parole al veleno del presidente Aurelio De Laurentiis che ha fatto capirà chiaramente quanto non fosse conveniente il nuovo accordo. Eppure, la voce di quest’ultimo è rimasta sostanzialmente sola, considerando anche la mole di presidente che invece si sono esposti a favore della decisione. Un dato sembra certo: all’no del calcio italiano soffiano diversi venti, ideologie spesso anche molto ...