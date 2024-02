Chi sono le aziende italiane e argentine chiamate a raccolta da Milei

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Per qualcuno è davvero el loco, un visionario con poco senso della realtà. Per molti altri, invece, è la speranza dell’Argentina, l’uomo capace di ribaltare la sorte. Questa sera, Javier, il presidente argentino dalla motosega facile e dalle lunghe basette (celebre la foto in cui, brandendo l’arnese, si impegna a segare in due il sistema, spezzando certi equilibri da troppo tempo sedimentati nel Paese sudamericano), riprenderà la via di Buenos Aires. UN ARGENTINO A ROMA Dopo una due giorni italiana che lo ha visto incontrare il pontefice compatriota, Francesco (doppio colloquio, inclusa una udienza di un’ora), il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e il premier Giorgia Meloni. La giornata si è chiusa con l’intervista negli studi Mediaset rilasciata a Nicola Porro. Questa la politica, le istituzioni e la comunicazione, al limite. Poi c’è l’economia, ...