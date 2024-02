Chi è Travis Kelce? Vita | carriera e… dieta del fidanzato di Taylor Swift protagonista al Super Bowl VIDEO

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di lunedì 12 febbraio 2024) A Las Vegas si è concluso ilLVIII, con la sfida San Francisco 49ers-Kansas City Chiefs, che ha visto trionfare questi ultimi per 25 a 22. Il football americano in Italia non è certo lo sport più seguito, ad ogni modo, anche i non sportivi conosceranno. Ebbene,, tight end (letteralmente “estremo stretto”, un ruolo offensivo) dei Kansas City Chiefs, è il fortunatodella cantautrice e attrice 34enne. Scopriamo tutto su di lui e sulla loro relazione. ( dopo le 2 FOTO)Leggi anche: Angelina Mango: età,privata,e curiosità Foto:si abbracciano al termine del match...