Chi è Riccardo De Rinaldis | il Goffredo Mameli della mini-serie? È fidanzato?

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Su Rai 1 sta per arrivare unadedicata a. Nei panni del protagonista vedremoDeSantorelli giovane talentuoso di cui scopriremo qualche chicca di seguito. .De, chi éDeSantorelli, nato il 31 marzo 1999 a Pavia, è un attore emergente che ha trascorso la sua adolescenza frequentando il liceo scientifico Olivelli nella sua città natale. Inizialmente, la carriera nella recitazione non era nei suoi pensieri, nonostante avesse già esperienze come protagonista di spot pubblicitari, tra cui quello notoKinder. Il destino, tuttavia, lo ha portato a seguire questa strada, spingendolo a trasferirsi a Roma. A soli 19 anni, nel ...