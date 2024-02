Chi è Michela Andreozzi | regista di ‘Pensati sexy’ dal 12 febbraio su Prime Video

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Il 12debutta sula commedia diretta dacon Diana Del Bufalo, Raoul Bova, Valentina Nappi, Jenny De Nucci, Alessandro Tiberi, Angela Finocchiaro, Fabrizio Colica. La Del Bufalo veste i panni di una giovane donna di nome Maddalena, dalla scarsa autostima e talvolta un po’ ingenua, che si mette in testa che le cose non le vanno bene perché non è abbastanza sexy. A farle da coach ci sarà una guida sui generis come Valentina Nappi, esperta di seduzione a tinte hot. Origini, romana, classe 1969, ha studiato recitazione in diverse scuole tra le più prestigiose della Capitale e ha fatto anche un corso di sceneggiatura televisiva alla Scuola Holden di Torino. Ha cominciato a lavorare, ancora molto giovane, nelle ...