Chi è Antonio d' Aquino | Milos di ‘Mare Fuori’

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Il 14 febbraio, su Raiplay, verrà rilasciata la seconda parte diFuori 4’. I primi episodi della quarta stagione della serie hanno esordito l’1 febbraio ed è stato subito record di visualizzazioni. Una conferma del fatto che gli episodi ambientati nel carcere minorile di Nisida continuano a raggruppare spettatori trasversali e una platea eterogenea e variegata sempre più ampia. Nel frattempo si sono aperti i casting della quinta stagione, dove ci saranno varie new entry, ma ritroveremo anche volti noti comed’, che interpreta il personaggio di. Il giovane attore, come molti suoi colleghi, si sta anche preparando ad affrontare le prove del musical, tratto dalla serie, diretto da Alessandro Siani. Originid’, classe 1999, è nato e cresciuto a ...

Il genero di Totò Riina , Antonio Ciarravello, è stato arrestato a Malta in esecuzione di un mandato di arresto europeo del Tribunale di Brindisi (notizie.virgilio)

Il genero di Totò Riina , Antonio Ciarravello, è stato arrestato a Malta in esecuzione di un mandato di arresto europeo del Tribunale di Brindisi (notizie.virgilio)

«Antonio - scrive Silvia Lisena, ricordando Antonio Giuseppe Malafarina - vedeva il buono in tutti e in tutto. Ho sempre ammirato questa sua trascendenza e credo che sia la principale eredità che noi ...A grande richiesta, è stata prorogata fino al 30 giugno 2024 la prima mostra in Friuli Venezia Giulia, dedicata a uno degli artisti più straordinari e commoventi del Novecento, Antonio Ligabue.Il panorama televisivo italiano si sta espandendo: una nuova generazione di attori sta, neanche troppo lentamente, prendendo il suo spazio all'interno delle grandi e piccole produzioni. Tra i nomi cal ...