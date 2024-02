Chi è Alexander Stubb | il presidente che guiderà Helsinki nella Nato

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 12 febbraio 2024)notte sono arrivati i risultati definitivi dei ballottaggi delle elezioni presidenziali finlandesi. Con il 52% dei consensi, ad assumere la carica didel Paese scandinavo sarà, candidato del partito di centrodestra “National Coalition Party”, che con il 52% dei consensi ha sconfitto il suo avversario Pekka Haavisto, esponente della sinistra verde, fermo a poco più del 48% dei voti espressi. Dopo un percorso universitario multinazionale tra il South Carolina, il College of Europe e la London School of Economics, il debutto politico diarriva nel 2004 con la sua elezione al Parlamento Europeo. Quattro anni dopo torna in Patria per assumere, a soli quarant’anni, la carica di ministro degli Esteri. Assurge poi al ruolo di Primo ministro nel biennio 2014-2015, in ...