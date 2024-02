Chi Canta più forte? Iinno della Roma a 102 7 decibel | si attende il Napoli in Champions

Oltre la musica, oltre il glamour e oltre la competizione canora, il Festival di Sanremo numero 74 viene ricordato per il caso (mediatico) che si è creato attorno a Geolier. Il rapper di Napoli ha let ...Emanuele Palumbo, in arte Geolier, si è classificato al secondo posto al 74emo Festival di Sanremo, con il brano "I p' me, Tu p' te" ...Quindi, allo stato, la lotta all’inflazione nella Casa Comune, sta avendo sorte analoga a quella di chi, entrato in ospedale per farsi curare un brutto male, ne esce con la cartella clinica in cui è ...