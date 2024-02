Che duello per la testa Crollo Ponte a Molinella

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Inalla classifica si sta delineando untra Centese e X Martiri, una sfida a distanza che nell’ultimo turno ha premiato i porottesi, che hanno approfittato dello scivolone a domicilio della capolista per ridurre a un solo punto il margine di distacco. Ieri si è accesa ancor di più la lotta per la salvezza, una serie di scontri diretti dove spicca la vittoria nel derby tra argentane, con la vittoria di misura (1-0) a San Biagio dei granata contro il Santa Maria Codifiume. L’Argentana era senza i giocatori più rappresentativi, l’ex Giacomense Cataldi e il capocannonieri Coletti, ci ha pensato Malka a togliere le castagne dal fuoco: in contropiede ha superato il direttore controllore con un dribbling a rientrare e ha trovato l’angolo lontano, un gol bello e pesante. Esulta mister Jacopo Innocenti: "Sono tre punti d’oro. La vittoria ci ...

