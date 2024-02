Champions League 2024 | il calendario degli ottavi | partite e orari TV

Archiviata la trasferta vittoriosa a Cagliari, con tanto di festa per Immobile che ha tagliato il traguardo dei 200 gol in Serie A, la Lazio si ... (sportface)

È tempo di tornare in campo. Gli ottavi della Champions League 2023 /24 chiamano e noi che non ci perdiamo neanche una partita da casa siamo ... (gqitalia)

Nel corso dell'intervista post-partita, il tecnico del Napoli, Walter Mazzarri, è stato messo in imbarazzo dalle domande di Ciro Ferrara, ex difensore e ora commentatore televisivo, riguardanti la man ...Il lunghissimo fine settimana di hockey su pista, fra Champions League e Serie A1, è andato in archivio con mille emozioni e tantissimi gol. Ecco come sono andate le cose nelle due competizioni in age ...Sesto successo nelle ultime sette partite per il Milan che vince il big match del 'Meazza' con il Napoli battuto 1-0 grazie a un gol di Theo Hernandez su assist di Leao al 25 '. I rossoneri salgono a ...