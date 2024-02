Chad Gable | “Voglio vincere l’Intercontinental Championship | devo chiudere il cerchio!”

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Nell’ultimo periodo,ha vissuto una piccola rinascita: il wrestler, infatti, negli ultimi anni era stato messo ai margini del roster (spesso con gimmick discutibili), ma già da qualche tempo il leader dell’Alpha Academy è riuscito a rimettersi in gioco come un wrestler dal grande potenziale. A settembre,ha avuto un’importante title shot per il titolo Intercontinentale, andando vicinissimo a spodestare il trono di GUNTHER. Nonostante la storyline tra i due sembrava destinata a continuare, GUNTHER enon si sono più affrontati, ma quest’ultimo punta ad avere un altro match titolato. Parlando a The Battleground Podcast,ha dichiarato quanto segue:“Per quelli che non hanno visto, ho affrontato un periodo duro sul finire dell’estate e l’inizio dell’autunno con GUNTHER ...