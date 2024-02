Cgia | torna ad aumentare popolo partite Iva

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Superati 5 milioni ma in calo artigiani e agricoltori IldelleIva èto ade oggi la platea è stabilmente sopra i 5 milioni di effettivi. A comunicarlo è l'Ufficio studi della. Molte professioni però sono in grosse difficoltà e il loro numero sta diminuendo: in particolare, i lavoratori autonomi