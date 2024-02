Cessione di Saras a Vitol | i timori dei sindacati e il nodo piano industriale

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Milano, 12 febbraio 2024 –diagli olandesi di: iche rappresentano i dipendenti dell’azienda della famiglia Moratti manifestano preoccupazione. La notizia della raggiunta intesa per l’acquisizione del 35% della società fondata da Angelo Moratti nel 1962 è stato “un fulmine a ciel sereno”, dicono i responsabili del sindacato. I quali, ora, attendono dai nuovi proprietari aggiornamenti sul futuro. Nella sostanza vogliono capire quali sono le intenzioni del colosso olandese riguardo una delle più grandi raffinerie d’Europa. Fine di un’epoca Nessuno tra i vertici deisardi e le Rsu delladi Sarroch si aspettava unacosì imponente delle quote che segna la fine di ...

Saras sotto scacco dopo che la famiglia Moratti ha deciso di cedere il 35% della società a Vitol a 1,75 euro per azione. Per Alessandra Todde, candidata del centrosinistra, sarà invece importante «vedere quali piani di sviluppo avrà per la Sardegna e capire come intende rilanciare la produzione e affrontare la ...