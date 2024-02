Cesena-Arezzo martedì 13 febbraio 2024 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming il match tra romagnoli e toscani valevole per la 26.a giornata.La partita Cesena - Arezzo di Martedì 13 febbraio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 26ma giornata di Serie C, Girone B ...Il progetto “Badia del vento”, che prevede l’installazione di sette enormi pale eoliche nel Comune di Badia Tedalda al confine con Casteldelci, ha suscitato un acceso dibattito e numerose preoccupazio ...