Cesari secco | «Thuram non disturba Rui Patricio | gol regolare»

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Grazianoè sicuro della decisione dell'arbitro di Guida in Roma-Inter. Non andava annullato il gol di Francesco Acerbi, il giudizio su Pressing. GIUDIZIO – Grazianoè sicuro della prestazione dell'arbitro di Roma–Inter: «Il colpo di testa di Acerbi, la review dura 52 secondi. Guida spiega che rivedono. Un fuorigioco attivo o no di? Non tenta di giocare il pallone, nonla visione di Rui. Non impatta o interferisce sulla possibilità di parare di Rui, quindi Guida promosso. Giusto non annullare il gol. La chiamata di Inzaghi? Uno squalificato non può avere contatti con la squadra, il codice del giudice sportivo è articolo 21 del comma 9. Tutti lo fanno comunque».