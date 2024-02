C’era una volta il vespasiano Ora c’è il bagno “no touch“

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Dalal“no-“, stecnologica a Trezzo per i servizi pubblici al parco della Memoria e nel polo per l’educazione stradale “Eroi di Chernobyl“, parole d’ordine: igiene e sicurezza. Le nuove toilette appoggeranno su una base in calcestruzzo per garantirne la stabilità e dopo ogni uso scatterà in automatico la pulizia "senza che nessuno debba toccare nulla", spiega il Comune. Un’innovazione che "garantisce la salute dei frequentatori, contro lo spreco d’acqua, mantenendo il decoro". Temi sui quali l’amministrazione è impegnata da sempre. Le ruspe mettono a punto la basi sulle quali verranno ancorati i servizi veri e propri, cabine moderne che fanno tutto da sole. "Un altro esempio di città smart", che sfrutta le potenzialità offerte dall’innovazione. Bar.Cal.