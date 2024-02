Cellulari alla guida | boom di multe | ecco le scuse degli automobilisti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Bologna, 12 febbraio 2024 -re con in mano il cellulare, si sa, è uno dei comportamenti più pericolosi sulle strade. Ma non tutti glise ne rendono conto e anzi, se 'beccati' dPolstrada, adducono lepiù fantasiose e improbabili. Ne sanno qualcosa gli agenti che lo scorso weekend, nell'operazione 'alto impatto' per contrastare l'usosmartphone, hanno multato per 57indisciplinati sulla tangenziale di Bologna e le autostrade del nodo bolognese, togliendo loro in totale 285 punti dpatente e comminando sanzioni per circa 6.500 euro. Leper il cellulareNell'occasione, fa sapere la Questura, "numerosi ...